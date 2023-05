Nachtkritik "Orfeo ed Euridice": Tanz belebt die Reformoper

Christof Loy inszeniert bei den Salzburger Pfingstfestspielen Christoph Willibald Glucks "Orfeo ed Euridice" im Sinne des griechischen Dramas. Präzise Bewegungssprache und szenische Reduktion schärfen das Blick auf die Leidensgeschichte des Orpheus, die Cecilia Bartoli emotional zum Leben erweckt.

"Aspetta!": Es ist eine Atempause in höchster Erregung, die Orpheus einfordert. Eben ist seine geliebte Euridice, um deren Rettung wegen er sich in die Unterwelt begeben hatte, erneut gestorben - in seinen Armen und durch seine Schuld. "Aspetta!", singt er in seiner berühmten Arie "Che farò senza Euridice". Und alles steht still. Ein Moment enormer Spannung, der sich jedoch nicht im gewohnten Lieto Fine auflöst. Stattdessen kehrt die Trauerklage vom Beginn der Oper wieder - und Orfeo ist bereit für ...