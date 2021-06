Nachwuchs-Stars spielen Mozarts Konzerte neu ein: "Es muss leicht klingen, damit man Gänsehaut bekommt"

Für ein Großprojekt spielen junge Solisten Mozarts Konzerte neu ein: Ein Besuch bei Aufnahmen mit Ziyu He in Salzburg.

"Also ein Mal noch", bittet Howard Griffiths und lässt die Passage aus Mozarts Violinkonzert in G-Dur KV 216 wiederholen. "Diesmal mit ein bisschen französischem Charme", sagt er halb scherzhaft zu den Mitgliedern des Mozarteumorchesters und wirft einen Seitenblick zum Tonmeister - denn Jean-Martial Golaz, der mit strengen Ohren über die Einspielung wacht, war eben noch mit ein paar kleinen Details nicht zufrieden. Diesmal ist er's: "Yes, yes!", tönt es in charmantem Englisch aus dem Kontrollraum zurück, als der letzte Ton ...