Naked Notes: 18 Stimmen und eine unverhüllte Leidenschaft

Für den ersten Auftritt hieß es seit 2020 immer wieder "Bitte warten". Jetzt feiern Richard Griesfelder und sein stimmstarker Popchor die Live-Premiere.

Wer beim Song Contest in Liverpool die meisten Stimmen kassiert? Das wird Richard Griesfelder heuer nicht live verfolgen. In anderen Jahren habe er sich das große Wettsingen "zum Spaß schon manchmal angeschaut", erzählt der Musiker, Komponist und Chorleiter. Am heurigen Finalwochenende aber hat er mit seinen Kolleginnen und Kollegen selbst etwas zu feiern. Der Popchor Naked Notes, den Griesfelder 2018 gegründet hat, gibt an zwei Abenden seinen Konzert-Einstand. Oder besser gesagt: Er holt die lang ersehnte Premiere nach. Denn eigentlich ...