Names: Großer Preis für stets neue musikalische Brückenschläge

Das Salzburger Ensemble Names bekommt für seine Arbeit eine prominente Auszeichnung.

Großes Lob bekommen sie immer wieder: "Was für ein besonderes Ensemble!", schwärmte etwa der deutsche Dirigent Peter Rundel über die Musikerinnen und Musiker, die sich während ihrer Studienzeit am Salzburger Mozarteum zum New Art and Music Ensemble, kurz: Names, zusammengetan haben. Von einer "sehr inspirierenden Erfahrung" berichtete die Komponistin Malin Bång über eine Zusammenarbeit mit den Spezialisten für zeitgenössische Musik aus Salzburg.

Jetzt haben die Mitglieder die wahrscheinlich bislang größte Anerkennung für ihr Tun bekommen: Names erhält einen ...