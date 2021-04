Neil Young: Laut und leise bleibt der Alte frisch

Neil Young hat seine enorm reichhaltige Archiv-Schatzkiste geöffnet: Heraus kommt ein ewiger Sound.

Ein neues Album ist umso älter, je länger jemand im Musikgeschäft mitwirkt. Neil Young, der heuer 76 wird, ist seit 55 Jahren im Geschäft. Doch so ein neues, altes Album kann frisch klingen, weil die Eigenart der Stimme sich eingebrannt hat in der Popgeschichte. Dieses leichte Näseln, die scharfen Spitzen mögen viele nicht. Aber die Stimme ist da, als wäre sie immer schon da. Und so ist das, wenn Neil Young seine Archiv-Schatzkiste öffnet und den frühen folkigen Neil zum ...