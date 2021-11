Netrebko im Filmporträt: Anna geht in ihren Figuren auf

Ein Filmporträt bebildert nicht nur das neue Album der Sängerin, er zeigt sie auch abseits der Selbstinszenierung.

Wer ist Anna? Wir sehen zu Beginn des Films die Netrebko, wie sie sich dazu äußert. "Mein Beruf ist es, immer jemand anderen zu spielen. Und ich mag es, jemand anderer zu sein - manchmal mehr, als ich selbst zu sein." Die Bilder sind unscharf, es ist das Jahr 2003. Netrebko steht am Beginn ihrer Karriere. So unverstellt wird sie später nicht mehr Einblick in ihr Seelenleben gewähren. Daran kann oder will auch das Porträt "Stage of Emotions" nichts ändern, ...