Neue AlbenHerr Resetarits, der Stubnblues und H. C. Artmann

Die Liebe zu H. C. Artmann trägt Willi Resetarits seit vielen Jahren mit sich herum. Mit dem Stubnblues spielt er diese Liebe auch auf der Bühne aus. Zum Nachhören gibt es diese Lieder nun zum ersten Mal. "Artmann" heißt das Album, auf dem sechzehn dieser über die Jahre verstreuten Lieder gesammelt sind.



Den Stubnblues gibt es seit 2004. Im Jahr davor hatte Resetarits den Ostbahn-Kurti in Pension geschickt. Das Musizieren ging dennoch weiter. Und am besten und liebsten tut es Resetarits von jeher mit Leuten, die er mag. Da wächst eine Nähe zwischen Lied, Musikern und Publikum, die ihresgleichen sucht. So ist der Stubnblues - mit enger Verbindung zu Salzburg, denn fünf der sechs Bandmitglieder stammen von hier - Resultat langer Freundschaften. Gewachsen sind die unter anderem bei Ski- und Bergtouren. Und da wurde auch auf Hütten musiziert, unangekündigt, der Freude wegen. Das erwies sich als Idealform, wenn es darum geht, sich selbst weniger wichtig zu nehmen als die Lieder, die man im Gepäck hat.



In eineinhalb Jahrzehnten entwickelte der Stubnblues eine besondere Art von Heimat. Die hat nichts mit Geografie oder Staatszugehörigkeit zu tun, und schon gar nichts hat sie mit Grenzen zu tun. Die Heimat des Stubnblues ist die Kraft des Inwendigen. Dazu suchte man sich zunächst Lieblingslieder, die auf Stubnblues-Format umgebaut wurden. Von einem kleinen Tisch aus, auf dem ein rot kariertes Tischtuch liegt, das sie von den gemeinsamen Aufenthalten auf der Südwienerhütte in den Radstädter Tauern mitgenommen haben, breitet die Partie ein Œuvre zwischen Coverversionen aus dem "American Songbook", Wienerliedern und kroatischen Volksweisen aus - und von Beginn an vertreten waren auch Vertonungen von Artmann-Gedichten. "Ich bin mit großer Freude richtungslos", sagt Resetarits über die vielen Wege, die da eingeschlagen wurden. Nur eine Richtung zählte immer: "A Freud muss es machen."