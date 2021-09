Neue Ausgabe der "Bootleg Series" von Bob Dylan: Jenseits aller Geister vom Guten verlassen

Komplett sinnlose frühe 80er-Jahre? Bob Dylans "Bootleg Series" zeigt, dass alles nicht so schlimm war, gemerkt hat es halt keiner.

Er war abgeschrieben. Und als wollte er dafür den Beweis erbringen vor aller Welt, sang er "Blowin' in the Wind". Der Song war schon damals, im Jahr 1985, ein Volkslied. Und er passte zum Anlass: "Live Aid", jenem Megaspektakel, das mithilfe der Popmusik eine Hungerkatastrophe in Afrika lindern sollte. Und am Ende dieses langen, weltweit live übertragenen Abends kündigte Jack Nicholson an: "The transcendent Bob Dylan." Das übersetzen wir mit "übernatürlich". So wie Dylan, begleitet von Ron Wood und Keith ...