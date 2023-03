Neue Oper von Alma Deutscher feierte in Salzburg Uraufführung: Melodien für Melonen

Plus

Die junge Komponistin Alma Deutscher triumphiert am Salzburger Landestheater mit "Des Kaisers neue Walzer" über die böse Katzenmusik der Moderne. Ironie off! Das Werk ist in mehrfacher Hinsicht problematisch.

BILD: SN/SLT/TOBIAS WITZGALL Thomas Wegscheider als Jonas, Julia Sturzlbaum als Leonie Kaiser