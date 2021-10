Neue Opernintendanz in München: Wo Nasen wie Geschwüre wachsen

Mit der Operngroteske "Die Nase" beginnt Serge Dorny seine Intendanz in München.

An der Bayerischen Staatsoper beginnt eine neue Zeitrechnung. Serge Dorny hat als Staatsintendant das Ruder von Langzeit-Chef Nikolaus Bachler übernommen und lässt die Muskeln spielen. Als erste Premiere seiner Amtszeit setzte er Dmitri Schostakowitschs wüsten, wilden, ungehobelten und experimentierfreudig widerspenstigen Bühnenerstling "Die Nase" an, 1930 in Leningrad uraufgeführt, da war sein Schöpfer 24 Jahre jung. Das ist schon einmal logistisch eine Herausforderung, gilt es doch, 47 Solisten zu besetzen und 80 Rollen zu gestalten, nebst Chor und zahlreicher Statisterie. Das ...