Neue"Taschenopern" in Salzburg: Ein Wasserwesen taucht auf

Vier Musiktheater-Einakter bearbeiten und umkreisen das Thema "Undine": Ein starker Jahrgang des "Taschenopern"-Festivals in Salzburg

Zum neunten Mal werden in der Szene Salzburg "Taschenopern" präsentiert. Im Zwei-Jahres-Rhythmus bitten Regisseur Thierry Bruehl und Dramaturg Hans-Peter Jahn ausgewählte Komponistinnen und Komponisten zur Ausarbeitung kurzer Opern. Als deren Grundlage gilt jeweils ein (literarisches) Thema. Für die neueste Ausgabe, die am Dienstag Premiere hatte, war es die Figur des märchenhaften Wasserwesens Undine, das in Menschengestalt, als lebens- und liebesfähige Person, nicht überleben kann. So jedenfalls sieht es die romantische Vorstellung in Gestalt der Fabel von Friedrich de la Motte ...