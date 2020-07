Neue Ufer in der Musik: Heimat bist du neuer Töne

Watschenkonzert. In Wien machten sich vor rund 100 Jahren Komponisten zu neuen Ufern auf. Das Publikum reagierte unwirsch. Ihre Wirkung hat diese Avantgardemusik bis heute nicht verloren. Die Zweite Wiener Schule führte die klassische Musik in die Moderne.

Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Watschen flogen tief an diesem 31. März 1913. Anhänger und Gegner einer neuen musikalischen Kunstrichtung lieferten sich filmreife Duelle. Was war geschehen? Ein gewisser Arnold Schönberg leitete das Orchester des Wiener Konzertvereins, auf ...