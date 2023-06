Neue Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann: YouTuberin Kayla Shyx teilt Erfahrungen

Nach den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Sänger Till Lindemann wird Sicherheit bei Konzerten in München auch zum politischen Thema. Nun wendet sich auch YouTuberin Kayla Shyx an die Öffentlichkeit.

Die Shows sind ausverkauft: Vier Mal in Folge wird die deutsche Band Rammstein diese Woche das Münchner Olympiastadion füllen, das bei Großveranstaltungen Platz für bis zu 72.000 Besucherinnen und Besucher bietet. Der Bereich unmittelbar vor der Bühne dürfte beim ersten Konzert an diesem Mittwoch und auch bei den Folgeshows am Donnerstag, Samstag und Sonntag leer bleiben.

Nachdem Till Lindemann, der 60-jährige Sänger der Brachialband, mit Vorwürfen mehrerer Frauen konfrontiert worden ist, werde es in München für Fans keinen Zutritt zur sogenannten "Row Zero" (Reihe null) geben, berichteten deutsche Medien. Auch die After-Show-Party habe der Veranstalter Propeller Music gestrichen.

Die "Row Zero", eine nur auf Einladung zugängliche Zone direkt vor der Bühne, spielt bei den Vorwürfen gegen Lindemann eine zentrale Rolle, die der Sender NDR und die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) in einer gemeinsamen Recherche veröffentlicht hatten. Immer wieder würden junge Frauen von Personen aus Lindemanns Umfeld gezielt etwa über Instagram angesprochen und in die VIP-Zone sowie zu Treffen mit Lindemann vor und nach Konzerten eingeladen. Auch Instruktionen, wie sie sich schminken und anziehen sollen, seien Teil der Einladung.

Mehrere Frauen hatten Vorwürfe gegen Lindemann geäußert