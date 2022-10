Neuer "Ring" an der Berliner Staatsoper: Im Wagner-Labor

Nach vier Premieren in acht Tagen ist Berlins neuer "Ring" geschmiedet. Als großer Trumpf erweist sich Dmitri Tcherniakovs Personenregie.

Vielversprechend hat dieses Mammutprojekt begonnen, ein Herzenswunsch des langfristig erkrankten Daniel Barenboim: ein neuer "Ring" an der Berliner Staatsoper. Dimitri Tcherniakov ist einer von Barenboims Lieblingsregisseuren, mit ihm hat er "Parsifal" sowie "Tristan und Isolde" realisiert.

Dmitri Tcherniakov verzichtet in seiner Deutung des "Ring der Nibelungen" konsequent auf Mythos, Märchen und Symbole, wobei irgendwann doch Wotans Speer und auch der Titel gebende Ring ins Spiel kommen, aber eben als Spielobjekte und nicht in Form von metaphysischen Machtinstrumenten. Alles findet in einem merkwürdigen Institut statt, dort werden die ineinander verliebten Geschwister Siegmund und Sieglinde von Wotan ebenso beobachtet und sozusagen aufs Gleis gesetzt wie Siegfried, der in einer bunten Spielzeugwelt haust und diese kunstvoll zerstört, bevor er sich der Liebe widmet. Letztere hört auf den Namen Brünnhilde und befindet sich in einem Schlaflabor, nachdem sie Wotan dorthin versetzt hat - seine Lieblingsmaid verweigerte ihm den Gehorsam.

Virtuos zeigt Tcherniakov Menschen im Labyrinth aus Hierarchien und Emotionen, nimmt sich dabei auch etliche Frei- und Frechheiten. Während Wagner Siegfried und Brünnhilde fast eine Stunde lang schmachten lässt, ironisiert der Regisseur die Situation und kaspert sich beinahe wie der selige Frank Castorf durchs Geschehen. Leider nutzt sich das Zappeln und Grinsen und Grimassieren gegen Ende ab, doch es ist verzeihbar, denn das Finale des dritten "Ring"-Stücks ist ohnehin einfach zu lang - besonders wenn Christian Thielemann am Pult der Staatskapelle Berlin überraschend gedehnte Phrasen und stockende Tempi dirigiert. Ein Problem, dass schon in der Walküren-Todesverkündigung auftrat und die "Götterdämmerung" wirklich zur Geduldsprobe macht. Bevor es den Göttern, also den Laborantinnen und Mitarbeitern samt Oberaufseher Wotan, dämmert, patzt das Orchester leider öfters (vor allem beim Blech).

Im Ganzen gelingen Thielemann sehr viele traumhaft schöne Momente, ein Meer an Stimmungen entsteht, Kraftströme fließen aus dem Graben und wären da nicht die merkwürdigen Rubati, man müsste von einer Sensation reden. Ebenso was das Ensemble betrifft. Anja Kampe etwa, die mit gleißendem Wumms die Brünnhilde interpretiert, Michael Volle als vokal ebenso wendiger wie satt tönender Wotan, Andreas Schager mit heldenhaften Tenortrompetentönen, Johannes Martin Kränzle als gesanglich und szenisch exzellenter Alberich. Überhaupt das konkrete Szenische, Tcherniakovs Personenführung ist der große Trumpf dieses Rings. Da wird alles aus den Sängerinnen und Sängern herausgeholt, die formidable Personenregie überstrahlt manch konzeptionell Unscharfes.

Es gibt auch zahlreiche gelungene Regieeinfälle. Die Nornen mit Rollator und Krückstock, das Waldvöglein als sinnliche Krankenschwester oder Wotans Disput mit Erda: Sie serviert Tee, er braucht was Härteres. Und wäre die "Götterdämmerung" nicht streckenweise so banal - etwa wenn Hagen und seine Mannen Basketball spielen -, es könnte ein Wurf sein. Aber dafür müsste manches noch klarer erzählt, verdeutlicht werden. Brünnhilde wird am Ende das Institut verlassen und in die (Außen-) Welt ziehen, was ist mit dem Rest des Personals? Feuersturm und Wassermassen, wie von Wagner vorgeschrieben, gibt es nicht. Das Bühnenbild fährt einfach weg und hinterlässt eine dunkle leere Fläche, auf die ein paar Scheinwerfer Ringe projizieren. Irgendwie wird man den Verdacht nicht los, der sonst so kluge Regisseur ist schlicht nicht fertig geworden - und rettet sich schlussendlich in Schlichtheit. Schade!