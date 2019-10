Zarter Lärm im brennenden Weltenklima: Neil Young hat für ein neues Album seine alten Kumpels von Crazy Horse wieder aktiviert.

Dass ein Regenbogen auftaucht, muss einen nicht wundern. Und dass in einem Song Gänse vorkommen, ist auch nicht außergewöhnlich. Natur und Landschaften seiner nordamerikanischen Heimat spielen in der Liederwelt von Neil Young immer schon eine bedeutende Rolle. "Green Is Blue" ...