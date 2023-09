The Chemical Brothers zeigen auf ihrem zehnten Studioalbum, dass sich ihr verstrahlter Elektrosound mühelos ins Heute überführen lässt.

"Hey girls! Hey boys! Superstar DJs - here we go!" So lautete zur Jahrtausendwende der Appell an die Feierwütigen, doch bitte in die Gänge zu kommen. The Chemical Brothers lieferten die Hymne zu einem Lebensabschnitt grenzenloser Freiheit. Wer konnte, folgte ...