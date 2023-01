Neues Album "Every Loser": Iggy Pop wird mit 75 Jahren noch einmal richtig laut und wild

Brav sein ist keine Option, leise sein kein Zustand: Iggy Pop, Godfather of Punk und mittlerweile 75 Jahre alt, zeigt mit dem neuen Album "Every Loser" noch einmal, wie man richtig wild ist.

"Ich rase, du beschissener Dreckskerl." Nicht gleich erschrecken! Die Zeile ist ohnehin eher freundlich aus dem Song "Frenzy" übersetzt. Mit dieser einen Zeile wird gleich klar, was Iggy Pop antreibt.

Und also macht er im ersten Song seines neuen, 19. Studioalbums "Every Loser" schnell klar, wer hier die Ansagen macht: "Got a dick and two balls, that's more than you all." Dazu hämmert es. Es donnert. Strom schießt aus den Boxen. Die Welt gerät ins Wanken mit den ...