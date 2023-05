Neues Album "Seven Psalms" von Paul Simon: Gott ist ein Wegweiser und ein Plattenproduzent

Auf seinem Traum-Album "Seven Psalms" führt Paul Simon einen Glaubensdisput mit sich selbst.

Eine Glocke läutet am Anfang. Und eine Glocke läutet auch am Schluss, wenn Paul Simon mit seiner Frau, der Sängerin Edie Brickell, zu einem zweistimmigen Amen ansetzt. Dazwischen liegen 33 Minuten und sieben Musikstücke, die nahtlos ineinander übergleiten. Schon allein deshalb wird "Seven Psalms", sein fünfzehntes Soloalbum, in der Spotify-Welt wohl keine allzu hohen Klickzahlen generieren. Statt einzelner Titel, die häppchenweise zu konsumieren wären, hat Simon eine Suite geschrieben und aufgenommen. Während die Musik aber immer weiterfließt, drehen sich die ...