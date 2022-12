Neues Album und Tourstart von Voodoo Jürgens: Der Strizzi verlässt nachts sein Beisl

Ein Schlawiner, der mit einem feinen Umgang mit der Sprache neue Räume betritt: Voodoo Jürgens umweht der Rauch des Vergangenen.

Auf seinem dritten Album "Wie die Nocht noch jung wor" verlässt Voodoo Jürgens sein angestammtes Biotop der Beisln und der Vorstadtcasanovas. Es wird auf den Songs zwar nicht heller, aber es geht - zu einem souligen Sound und in feiner Dialektspielerei - tiefer in die Seele von Verlierern und Randfiguren. An diesem Wochenende startet der 39-Jährige, der bürgerlich David Öllerer heißt, seine Tournee.

Ihr Album endet mit einem Trauermarsch, der den Titel "Odessa" trägt. Am Ende hört man ...