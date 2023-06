Neues Album von Ben Harper: Auch auf kleinstem Raum ist Platz für große Songs

Songschreiber Ben Harper sucht auf seinem Album "Wide Open Light" die Stille: Mit Jack Johnson zieht er sich in die Küche zurück.

Heimeliger geht es vielleicht gar nicht. In der Wohnküche haben es sich Ben Harper und Jack Johnson mit ihren Gitarren bequem gemacht. Auf dem Tisch steht eine Kaffeetasse. Und durch die Balkontür im Hintergrund ist immer wieder schemenhaft zu sehen, dass sich das Familienleben während des Videodrehs in den Garten verlagert haben dürfte. "Live from the Kitchen" steht neben dem YouTube-Video zum Song "Yard Sale", der ersten Single auf dem aktuellen Album von Ben Harper. Entspannt lassen der US-Musiker und ...