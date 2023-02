Neues Album von Brad Mehldau: Alleine mit Perlen der Beatles

Brad Mehldau gilt als Meister der Transformation großer Popsongs in komplexe Jazz-Fantasien. Auf seinem neuen Live-Soloalbum schöpft der Pianist aus dem riesigen Werk der Beatles.

Es ist nicht die erste Auseinandersetzung mit dieser Musik. Bereits 1996, auf seinem zweiten Trio-Album, eignet sich Brad Mehldau "Blackbird" an, flößt dem Beatles-Evergreen die Lässigkeit und die erweiterte Harmonik des Jazz ein. Am Ende der Aufnahme verstummen Larry Grenadier und Jeff Ballard und der Klavierklang verleiht dem Stück eine zündende Wendung. Die kammermusikalische Kunst des Trios und das singuläre Solospiel des Pianisten vereint "Blackbird" in vier Minuten.

Die Musik der Fab Four begleitet Brad Mehldau seither durch ...