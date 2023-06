Neues Album von Dorothee Oberlinger: Junge Stimmen beleben das Palais des Alten Fritz

Dorothee Oberlinger hebt unbekannte Opernschätze, um sie historisch informiert im Schlosstheater von Friedrich dem Großen aufzuführen.

Schatzsucher im Bereich der Musikgeschichte kommen in den Wochen zwischen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam traditionell auf ihre Rechnung. Wer die Pfingstfestivals in Salzburg und Melk besucht, dem öffnen sich unbekannte Klänge aus dem Bereich der Alten Musik. Die Fülle an Material ist groß, das weiß auch Dorothee Oberlinger zu nutzen.

Die Blockflötistin von Weltrang, die am Alte-Musik-Institut der Universität Mozarteum die Zukunft der historisch informierten Aufführungspraxis vorantreibt, leitet seit einigen Jahren die Musikfestspiele Potsdam. Dramaturgisch ausgefeilte Programme, garniert ...