Neues Album von Eddie Vedder: Allein, aber stets für alle da

Eddie Vedder, seit 30 Jahren Sänger von Pearl Jam, hat sein zweites Soloalbum aufgenommen.

Ein sentimentaler Hund ist er schon, der Eddie Vedder. Wie sonst könnte es sein, dass auf seinem neuen Album "Earthling" so vieles an alte Helden erinnert? Und manche sind sogar dabei: Stevie Wonder und Elton John etwa und auch Ringo Starr. Mancher Song klingt, als müsse den Helden ein Denkmal gesetzt werden auf einem "long way on the freeway", der dann zwischen Bruce Springsteen und Tom Petty vorbeiführt.

Dabei ist der 57-jährige Vedder doch selbst längst einer der ...