Neues Album von Elbow: Die Kunst, mit der Geduld zu spielen

Überraschend langsam, sympathisch leise: Das neue Album "Flying Dream 1" von Elbow.

Im Frühjahr 2020, als sich noch die ganze Welt mehrheitlich im Lockdown befand, gehörten Elbow zu jenen Bands, die rasch akustische Trostpflaster parat hatten: Im April veröffentlichten sie ein Live-Album mit heimeligen Unplugged-Versionen ihrer Songs ("Live at the Ritz"). Und als die Konzerthallen geschlossen blieben, öffneten Sänger Guy Garvey und seine Bandkollegen bis zum Sommer 2020 ihre Wohnzimmer für die Hörerschaft: Auf YouTube erfüllten sie in der Reihe "#elbowrooms" Hörerwünsche.

Daheim in den Musikzimmern wurden unterdessen auch die ...