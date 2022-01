Neues Album von Elvis Costello: Der Sanftwütige dreht die E-Gitarre wieder laut auf

Statt mit süßen Melodien spielt Elvis Costello auf seinem neuen Album mit einer Rauheit, die an seine Anfänge erinnert.

Die Kunst des Zweifelns beherrscht er wie wenige andere im Pop. Doch für Fragezeichen lässt Elvis Costello im ersten Song seines neuen Albums gar nicht viel Platz. Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard schaffen laut polternd Fakten, und in der Strophe holt Costello zur Anklage aus. "Ich kann nicht weitermachen, nach allem, was Du getan hast", wettert er. Dass das ein unwiderrufliches Liebesurteil sein könnte, bestätigen seine drei Advokaten im Refrain kurz und bündig: "Farewell, OK" heißt die Nummer, auf der ...