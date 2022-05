Neues Album von Harry Styles: Hinter dem Hochglanz-Pop lauert die Verletzlichkeit

Harry Styles ist die perfekte Projektionsfläche für Millennials, ein Popstar einer neuen Schule der Sensibilität.

Liegt es daran, dass er Spitzenkragen trägt, Nagellack und Perlenketten? Oder an den eingängigen Popsongs? Oder dass er in erfolgreichen Filmen mitspielt? Wahrscheinlich an allem. Harry Styles ist einer der gefragtesten Popstars der Welt, bricht regelmäßig Rekorde im Streamingbereich und veröffentlicht heute, Freitag, sein drittes Soloalbum "Harry's House" - drei Jahre nach seinem bisher letzten Werk. Live wird er die neuen Songs am 16. Juli in der Wiener Stadthalle präsentieren.

Man kann davon ausgehen, dass es wieder sehr ...