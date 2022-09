Neues Album von Igor Levit: Unermüdlich wächst die Tastenarbeit der Nacht

Ein Album pro Jahr, darauf: ein Gipfel der Klaviermusik. Igor Levit bleibt sich auch auf dem Doppelalbum "Tristan" treu.

Es ist ein vertrautes Bild: Während das Konterfei von Igor Levit noch am Großen Festspielhaus prangt, während die Erinnerungen an sein jüngstes Salzburg-Gastspiel Ende August noch präsent sind, veröffentlicht der unermüdliche Pianist bereits sein nächstes Tondokument. September ist Levit-Zeit, Jahr für Jahr erscheint auf seinem Leib-Label Sony ein neues Album - zumeist mit einem Gipfel der Klavierliteratur im Zentrum. Nach den 24 Schostakowitsch-Präludien und George Stevensons "DSCH" im Vorjahr nimmt sich Levit nun Hans Werner Henzes "Tristan" an.

Levit weckt wie so oft Erinnerungen an große Festspielmomente, wo er als Stammgast das Material künftiger Einspielungen austestet. Im Sommer 2018 musizierte er mit den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser-Möst das monströses Werk für Klavier, Tonband und Orchester. Die Aufführung ist noch gut in Erinnerung, nicht nur aufgrund der enormen Klangwirkung des selten gespielten Stücks, sondern auch wegen einer ungewöhnlichen Einführung des Dirigenten während des Konzerts. Franz Welser-Möst erzählte über die Umstände der Entstehung im Jahr 1973, über die Trauer Henzes über den Tod seiner Seelenverwandten Ingeborg Bachmann. Und der Hörer verstand besser, was in der folgenden Dreiviertelstunde an eruptiven Klangballungen, zarten Stimmungsbildern und auch dem einen oder anderen musikalischen Zitat auf ihn zurasen sollte: das Schicksalsmotiv aus Brahms Erster Symphonie etwa oder Wagners "Wesendonck"-Lieder, die ja als Vorstudien für "Tristan und Isolde" dienten.

"Es gab von dem Stück im Grunde genommen für mich keine wirklich gute Aufnahme", gab Igor Levit kürzlich in einem dpa-Interview als Begründung an, warum er "Tristan" auch ins Zentrum seines gleichnamigen neuen Doppelalbums stellt. Die Studioeinspielung erzielt ihre Wirkung, weil sich die Nachtstimmung dieses Stücks auch im Verbund dem Gewandhausorchester Leipzig entfaltet. Am Pult steht abermals Franz Welser-Möst, der Henzes raffinierte Instrumentierungen nutzt, das romantisch Schwelgende im zeitgenössisch Schroffen freilegt und den großen Orchesterklang exzellent ordnet und schichtet. Igor Levit wiederum erhält im Epilog des sechsteiligen Werks viel Raum, sein Monolog besitzt weniger den Charakter einer virtuosen Solokadenz, vielmehr den einer Anreihung episodischer Gedankensprünge: zunächst cluster-massiv, dann filigran tänzelnd oder melancholisch-introspektiv.

Diese "Tristan"-Präludien münden in Wagners "Tristan"-Vorspiel, das in der Klavierbearbeitung einen erhellenden Einblick in die kühnen harmonischen Ideen des Musikdramatikers bietet. Schwieriger verhält es sich mit der Transkription des Adagio aus Mahlers unvollendeter Symphonie Nr. 10. In Levits Salzburger Live-Darbietung 2019 staunte man noch über Levits Gestaltungskraft, die mittels zehn Fingern die kühne harmonische Struktur des 30-minütigen Riesensatzes offenlegte. Die offenbart sich zwar auch auf dieser Einspielung, dennoch vermisst man bald die orchestralen Farben des Originals. Und es stellt sich die Frage, warum Igor Levit nicht - wie in seinem aktuellen Programm - Liszts h-Moll-Sonate auf Wagners "Tristan"-Klänge folgen lässt. Das Schlüsselwerk romantischer Klaviermusik hätte sich toll in die Konzeption des Doppelalbums gefügt, die Nachtstimmung wäre sogar noch verstärkt worden. So oft Igor Levit bislang auf Liszts Bearbeitungen zurückgegriffen hat: "Tristan" hätte vom bedeutendsten Originalwerk des Klavierkomponisten profitiert.

Morgen, Donnerstag, führen die Konzertpläne Igor Levit und Franz Welser-Möst in Wien zusammen. Im Musikverein gibt der Dirigent mit seinem Cleveland Orchestra zwei Gastspiele, bevor es am Freitag nach Linz zum Brucknerfest geht - mit zwei Tondichtungen von Richard Strauss im Gepäck. Für dessen Ouevre ist Welser-Möst nachweislich ein Spezialist, wie die neue Live-Aufnahme von "Macbeth", "Don Juan" und "Till Eulenspiegel" bestätigt. Facettenreich schillernd, klar strukturiert, die Balance zwischen Brillanz und Empfindungstiefe im Lot: So besitzen diese ideensatten frühen Orchesterwerke hohen Erlebniswert.

Alben: "Tristan", Igor Levit (Sony);

"Three Tone Poems", Strauss, Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst; live: 15.9., Wiener Musikverein.