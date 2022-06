Neues Album von Jack Johnson: Sanfte Zweifel unter Palmen

Wie klingt es, wenn der Surfer und Popstar nach fünfjähriger Pause seine Weltsicht wieder in neue Songs packt?

Jedes Jahr hat seinen Imperativ: "Empört Euch!", forderte Stéphane Hessel 2010 in seinem berühmten Essay mit Blick auf die damals akuten Wirtschafts-, Politik- und Umweltkrisen. Jack Johnson empfiehlt für 2022 das Gegenteil: "Beruhigt euch", fordert er im Song "Calm Down" auf seinem neuen Album. Und in einer Gegenwart, in der die Krisen zwar nicht kleiner geworden sind, die Aufregungsspiralen sich dank Internet aber zugleich immer schneller drehen, hat er damit auch nicht unrecht.

Über Filterblasen und das Spaltungspotenzial ...