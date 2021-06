Neues Album von Joan Armatrading: Wer bei der Liebe rastet, hat schnell verloren

Der Songwriterin Joan Armatrading gehen die Ideen auch mit 70 nicht aus, weil es immer noch darum geht, Selbstbestimmung zu ersingen.

Mit Nostalgie verschwendet Joan Armatrading keine Zeit. Sie ist 70 - und seit einem halben Jahrhundert im Geschäft. Da könnte man sich mit einem neuen Album beim Songschreiben auch auf das verlassen, was man schon erreicht hat. Sie tut das nicht. Es sei, sagt die britische Sängerin mit Wurzeln in der Karibik, immer noch eine ganz einfache Sache, die sie antreibt: "Ich möchte so gut werden, wie es geht", erzählte sie in einem Interview mit der "New York Times". Sie ...