Neues Album von Miley Cyrus: Geiler Sommer, leider abgesagt

Der Pop von Miley Cyrus verspricht ewige Ferien. Ein schöner Gedanke, der sich aber schnell in heiße Luft auflöst.

Miley Cyrus kann das alles selber. Sie kann ihren Namen allein in den Sand schreiben. Sie kauft sich die Blumen selber. Dinge halt, die Verliebte gemeinsam machen, solange die Sache gut läuft. Gut, Händchen halten und schmachtend eng umschlungen tanzen wird allein nicht ganz so gut funktionieren, aber auch das, so berichtet das lyrische Ich im Song "Flowers", ist allein zu schaffen. Im dazugehörenden Video wird getanzt in einer feschen Villa unter der kalifornischen Sonne. Und weil der letzte Vers ...