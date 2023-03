Giovanna und Mario Fartacek spielen neue Songs von purer Schönheit.

Dreh das Radio auf und es erklingt "I Wanna Show You a Song" - so beginnt das neue Album von Mynth, dem aus Salzburg stammenden Duo Giovanna und Mario Fartacek. "Four" heißt es und ist eine große Geschichte.

Seit dem bisher letzten, dem dritten Album "Shades I Mynth" vor drei Jahren war viel zu tun. Andere Künstler wurden unterstützt. Es gab Soloprojekte. Viel Kraft floss auch in Konzeption und Umsetzung des - sehr erfolgreichen - "10 Volt"-Festivals in ...