Sanfte Trauer: Mit dem neuen Album "Ghosteen" schuf Nick Cave eine wunderbares Album für die letzten Stunden einer bitteren Nacht nach dem Tod eines Kindes.

Eine Familie vor dem Fernseher, in dem das Leben spielt. Mama-Bär hält die Fernbedienung und als behält sie Kontrolle. "Papa bear, he just floats, and Baby Bear is gone to the moon". Könnte einfach nur ein Märchen sein, eine Abendgeschichte. ...