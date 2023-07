PJ Harvey hat nach sieben Jahren eine neues Album aufgenommen, das Heimatsuche und Existenzphilosopie vereint.

Mit den ersten Versen stecken wir gleich in der Suche nach einer existentiellen Wahrheit. Da singt Polly Jean Harvey mit für ihre Verhältnisse ungewöhnlich sanfter Stimme: "Look before and look behind, at life and death all intertwined". Diese unlösbare Einheit ...