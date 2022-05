Neues Album von Ry Cooder und Taj Mahal: Zurück in eine klingende Ewigkeit

Mitte der 1960er waren Ry Cooder und Taj Mahal als junge Buben The Rising Sons. Jetzt sind sie Opas und betreiben Denkmalpflege.

Damals, und zwar sehr damals, saß ein 15-Jähriger, längst verliebt in seine Gitarre, im "Ash Grove". Der Club war so ein heiliger Ort der Folkszene in Los Angeles. An diesem Abend im Jahr 1962 hörte der Teenager Ry Cooder das Duo Sonny Terry (Harmonika) und Brownie McGhee (Gitarre, Gesang). 60 Jahre später huldigt Cooder auf dem Album "Get on Board" mit Versionen von deren Songs dem Einfluss, den diese Helden des Folkblues auf sein Schaffen hatten. Und er tut es ...