Neues Album von Sigur Rós: Nordische Melancholie in einem Meer aus Krise

Nach zehn Jahren legen die Isländer Sigur Rós wieder ein richtig neues Album vor: eine beruhigende Wohltat in einem Meer der Hysterie.

In der Melancholie verbündet sich die Düsternis mit der Hoffnung. Nicht, dass die Melancholie alle Schwierigkeiten und seelische Untiefen wegspülen könnte, aber in einer See des stillen Rückzugs lässt sich jedes Remmidemmi-Rundherum halt ein bisschen leichter eindämmen. Womit wir tief im Sound des neuen Albums der isländischen Band Sigur Rós sind, einer Mischung aus Feenwelt und Post-Rock, aus artifizieller Gestaltung und Naturverbundenheit.

Diese Herren beherrschen das Feld der Ausbereitung der Klangzone hinein in Seelenwelten seit vielen Jahren souverän. ...