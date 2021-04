Neues Album von Son of the Velvet Rat: In der Dämmerung sich endloser Schönheit nähern

Neues Album: Son of the Velvet Rat verfeinern - schon wieder - ihre berührende Kunst des Songschreibens.

Es geht nicht zu Ende. Es begann vor fast 20 Jahren, und mit jedem neuen Album konnte man sagen: Das wird's jetzt gewesen sein. Besser geht nicht, konnte man sagen. Inniger und näher und noch fein gesponnener wird's nicht, konnte man annehmen. So geht das seit dem ersten Album von Son of the Velvet Rat, seit 2003, seit dem Debüt "By My Side". Und es geht auch mit dem neuen Album nicht zu Ende. Wieder besser. Immer noch besser. Noch ...