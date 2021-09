Neues Album von "The Specials": Immer noch wütend

Die britische Band Specials gibt keine Ruhe, weil die Ungerechtigkeit auch keine Ruhe gibt.

"Ghost Town" heißt ein Kulthit von Bassist Horace Panter, Sänger Terry Hall und Gitarrist Lynval Golding. "Ghost Town" - damit mag auch die Lockdown-Zeit der vergangenen Monate trefflich beschrieben sein, vor allem aber geht es in dem düsteren Song um Arbeitslosigkeit und Gewalt und soziale Spaltung in verfallenden britischen Innenstädten. Und auch wenn das mit dem baulichen Verfall nicht mehr buchstäblich stimmt, so orten die drei auch jetzt, genau 40 Jahre nachdem der Song erschienen war, immer noch ähnliche, sich ...