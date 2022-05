Neues Album von Van Morrison: In seinem Grant liegt auch eine Urkraft

Gefährlich sei er. So werde das über ihn neuerdings gesagt, singt Van Morrison. Aber was heißt da schon "singen"?

Van Morrison raunzt ein "Dangerous" aus der bedrohlichen Tiefe seiner Kehle. Dazu drängt Rhythm & Blues, der stampfende Sound, der ihn sein Leben lang begleitet. Gefährlich also. Der 76-Jährige sieht das naturgemäß anders. Er sieht die Dinge oft anders. So ist das bei Grantlern, oder jedenfalls bei jenen, die einen Ruf als Grantler haben - und die diesen Ruf brav nähren. Van Morrison trägt seine Mieselsucht seit Beginn seiner Karriere in den 1960er-Jahren wie seinen Hut, den er selten ablegt. In seinem ...