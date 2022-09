Neues Album von Vieux Farka Toure: Die Gefangenen der Wüste

Vieux Farka Touré ehrt seinen Vater Ali, den großen Meister des Wüstenblues aus Mali. Der Sohn verneigt sich aber nicht bloß, sondern gibt der Urkraft dieser Musik eine Zukunft.

Ali Farka Touré hebt während eines Konzerts die Hand vom Griffbrett seiner Gitarre, um einen Mitmusiker zu loben. Die Geste drückt Wohlwollen aus und gleichzeitig tiefen Respekt. In ihr liegen unbeugsamer Stolz und Würde. Dieser Mann weiß, was er kann, er zeigt es, wenn er spielt, und er sagt es auch. "Die Kultur meiner Heimat bildet die Wurzel, ich bin der Stamm und die anderen sind Äste und Blätter", sagte Ali Farka Touré in einem Gespräch mit den SN über ...