Neues Buch "Frauen um Mahler": Ein klarer Fall für die #MeToo-Bewegung

Liebhaber, Machtmensch, Getriebener, Patriarch: Aus unzähligen Briefen formt sich ein vielschichtiges (Frauen)Bild von Gustav Mahler.

"Er ist, von allen Leuten, mir als sehr begabt bezeichnet worden, aber leider ein Jude": Dieses Urteil von Felix Mottl, Vertrauensmann von Cosima Wagner, über seinen Kollegen Gustav Mahler könnte dessen Lebenstraum eines Dirigats in Bayreuth früh zerstört haben. Trotz ihrer antisemitischen Ressentiments hat die Wagner-Witwe eine enge künstlerische Verbindung mit dem Wagnerianer Mahler unterhalten. Davon geben die Briefe Auskunft, die Franz Willnauer zum Sammelband "Wagner und die Frauen" zusammengefügt hat.

Der ehemalige Generalsekretär der Salzburger Festspiele sammelt Dokumente des Komponisten, seit er 1955 auf 200 Briefe Mahlers an die Sängerin Anna von Mildenburg gestoßen ist. Etliche Bücher sind aus dieser lebenslangen Leidenschaft hervorgegangen, nun vereint er die Briefwechsel des Künstlers mit dessen Wegbegleiterinnen zu einem "Panorama von Frauenschicksalen". Aber, so schreibt Willnauer, auch ein Bild des "Mannes" Mahler sei ihm vorgeschwebt.

Welcher Typ Mann war er denn nun? "Gustav Mahler hatte ein patriarchalisches Verhältnis zum anderen Geschlecht, wie die meisten, fast alle Männer seinerzeit", schildert Musikjournalistin Eleonore Büning in ihrem Nachwort. In Bezug auf das Abhängigkeitsverhältnis von Sängerinnen zum Künstler-Manager schreibt sie: "Heute wäre er ein klarer Fall für die #MeToo-Bewegung." In der Korrespondenz mit Cosima Wagner, die von Liebe unbeleckt ist, überrascht der untertänige Ton des Machtmenschen. Der Festspielchefin ist Mahler treu ergeben, wenn es um das Heranzüchten von Wagner-Sängern für den Grünen Hügel geht. Andererseits nutzt er die Möglichkeit, protegierte Sängerinnen wie Anna von Mildenburg in Bayreuth unterzubringen: "Ich wüßte Niemanden, den ich für würdiger halten möchte, von Ihnen, hochverehrte Frau, zu der hohen Aufgabe erwählt und geleitet zu werden."

Eine weitere enge Beziehung, jedoch ebenso wenig ohne Abhängigkeiten, unterhält Gustav Mahler mit seiner "Lieblingsschwester" Justine: Nach dem Tod der Eltern nimmt der junge Dirigent die Rolle des Ernährers seiner drei Schwestern ein. Auf Justines Bitte, Kindergärtnerin werden zu wollen, reagiert er verständnislos, dafür darf seine Schwester als Vertrauensperson fungieren. "Eines freut mich, ich habe ihn jung gehabt, du ihn alt", soll Justine später zu ihrer ungeliebten Schwägerin Alma sagen.

Franz Willnauer formt anhand der Briefe nicht nur eine vielschichtige Biographie des Künstlers und dessen Umfeld, er gibt auch Einblick in den Opernalltag des Fin de Siècle. Mahler besitzt ein Faible für Sängerinnen, die er in frühen Jahren ebenso schnell wechselt wie seine Dienstorte. In Prag verliebt er sich 1886 in Betty Frank, zuvor in Kassel 1883 in Virginia Naumann-Gangl und Johanna Richter.

"Außer Begeisterung & Herzensqualen scheint aber diese Doppelneigung zu Nichts geführt zu haben", kommentiert Natalie Bauer-Lechner genüsslich Mahlers Kassler Dilemma. Die Bratschistin ist eine der Schlüsselfiguren des Buches, kommt sie doch in "kameradschaftlicher" Beziehung bis hin zu gemeinsam verbrachten Urlauben Mahler am Nächsten, kann jedoch nie dessen Herz gewinnen. Diese Enttäuschung kompensiert die Musikerin mit boshaften "Insider"-Geschichten über Mahlers Affären.

Von den Koloratursopranen wechselt der Dirigent ins Hochdramatische: Anna von Mildenburg breche "wie ein Elementarereignis" über Mahlers Leben herein, berichtet Franz Willnauer. Insgesamt 225 Briefe und Telegramme habe er der Wagner-Sängerin hinterlassen, davon 130 in seiner Hamburger Zeit. Der Vielbeschäftigte findet neben 147 Dirigaten in der Saison 1895/96, der Uraufführung seiner Zweiten und der Arbeit an der monumentalen Dritten Symphonie noch Zeit für eine leidenschaftliche Liebesaffäre. "Anna! Ich habe noch nie zu einem Menschen eine so reine und heilige Liebe gehegt" schreibt Mahler. Kurz darauf stellt er, an die Wiener Hofoper berufen, Anna von Mildenburg vor die Wahl: Es sei nötig, "daß wir dann unseren persönlichen Verkehr auf das Weitgehenste einschränken". Die Sängerin wird ihm nach Wien folgen und auf das Liebesverhältnis verzichten.

In dieser Zeit tritt eine neue Frau in Mahlers Leben: Alma Maria Schindler. 1902 heiratet Mahler die 19 Jahre jüngere Komponistin und Pianistin. Alma begegnet ihrem Mann auf Augenhöhe, wird jedoch mit einem Komponierverbot belegt. "Ist es dir möglich, von nun an meine Musik als die Deine anzusehen", schreibt Mahler. "Daß du so werden mußt, ,wie ich es brauche', wenn wir glücklich werden sollen, mein Eheweib und nicht mein College - das ist sicher!" Der Affront hat Folgen: Alma flüchtet sich in eine Affäre mit Walter Gropius, Mahler sucht Rat bei "Seelendoktor" Sigmund Freud. Der analysiert scharfsinnig: "Ihr Alter, das Sie so fürchten, ist gerade das, was Sie Ihrer Frau anziehend macht." Und weiter: "Ihre Mutter war vergrämt und leidend, dies wollen Sie unbewußt auch von Ihrer Frau!" Psychoanalyse kann die Ehe nicht retten: Alma ist weder in Mahlers Todesstunde am 18. Mai 1911 an dessen Sterbebett noch bei seinem Begräbnis.