Neues Buch "Verrisse": Wenn betrunkene Vatermörder gärenden Most componiren

Beethoven, Bruckner oder Brahms: Große Tonschöpfer wurden zu ihren Lebzeiten ungeniert mit spitzer Feder attackiert.

"Andere instrumentirten aus Bequemlichkeit unsauber oder läppisch, er aus Unwissenheit und angestammtem Trieb zum Rohen": So hieß es 1857 in den "Blättern für Musik, Theater und Kunst" über einen gewissen Giuseppe Verdi. Leopold Alexander Zellner nutzte die Wiener Erstaufführung der "Sizilianischen Vesper", um über den angesagtesten italienischen Komponisten dieser Zeit seitenweise herzuziehen. "In fünf Acten nicht ein Gedanke!", schließt der Kritiker seine Rezension und wirft Verdi vor, "vom Schicksal dazu auserlesen" zu sein, "dem Wesen der italienischen Oper den Todesstoß ...