Neues Festival: Musikalische Übergänge in den Hohen Tauern

Im Oberpinzgau versammelt ein neues Festival drei Tage lang klassische Spitzenkünstler und Volksmusiker.

Die hochalpinen Gebirgsriesen der Hohen Tauern als Kulisse und der reiche Liederschatz von Franz Schubert auf dem Notenpult: Michael Schade kommt ins Schwärmen. "Ich komme mir vor, als wäre ich in einem Waldmüller-Bild", erzählt der Spitzentenor. Schade gibt im BORG Mittersill einen Meisterkurs für vier junge Sängerinnen und Sänger. Gemeinsam wird an Schubert-Liedern gearbeitet, die am Freitag den Kern einer Schubertiade auf Schloss Mittersill bilden - am Eröffnungsabend des Festivals Hohe Tauern.

Drei Tage lang dienen Schlösser, Kirchen, ...