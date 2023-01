Neues Gedenkstück "Kristallnacht": Die Todesfuge des Holocaust endet in einem Trauermarsch

Am Vorabend des Internationalen Holocaustgedenktags ertönt erstmals das Werk "Kristallnacht" des jungen Komponisten Leon Keuffer. Die Salzburger Kollegienkirche dient zum wiederholten Mal als Ort des interreligiösen Dialogs.

Schönheit und Grauen liegen oftmals nah beieinander. Am 27. Jänner wird Mozarts Geburtstag gefeiert, die Befreiung des Todeslagers Auschwitz am 27. Jänner 1945 wird aber auch zum Anlass genommen, der Opfer des nationalsozialistischen Terrors zu gedenken. In Salzburg findet am Freitag um 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung am antifaschistischen Mahnmal beim Hauptbahnhof statt, Redner ist der Autor Vladimir Vertlib. Am Vorabend des Internationalen Holocaustgedenktags kommt in Salzburg ein Musikstück zur Uraufführung: "Kristallnacht".

Schöpfer des Werks, das auch Elemente jiddischer ...