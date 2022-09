Neues Popfestival "10 Volt": Im Freiraum alte Muster vergessen

Attwenger, Avec, Violetta Parisini oder Ankathie Koi - sie alle kommen zum neuen Festival "10 Volt" in Hallein, das auf Überraschung setzt.

Mit "10 Volt" entsteht in Hallein ein neues Festival. Dabei werden einige der wichtigsten Popnamen des Landes vertreten sein. Es geht aber nicht nur um das Abspielen der eigenen Songs. Die Künstlerinnen und Künstler sind schon ein paar Tage zuvor in Hallein in Residencys. Dabei sollen sich überraschende Kollaborationen ergeben, die live präsentiert werden. Die Idee dazu hatte die Salzburgerin Giovanna Fartacek. Sie ist selbst als Musikerin - etwa mit ihrem Bruder Mario im erfolgreichen Electro-Pop-Duo Mynth - aktiv und ...