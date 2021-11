Neues Soloalbum: Der umtriebige Damon Albarn

Britischer Musiker ließ sich von Island zu weiten Sounds inspirieren.

Dieser Musiker kann nicht still sitzen, gönnt sich keine kreative Pause: Diverse Alben mit seiner Stammband Blur, dem Cartoon-Projekt Gorillaz und der All-Star-Truppe The Good, The Bad & The Queen sowie eine Oper hat Damon Albarn in den vergangenen zehn Jahren vorgelegt - neben zahlreichen Kooperationen mit befreundeten Kollegen aus aller Welt.

Das heißt nicht, dass seine Musik zappelig-hyperaktiv klingt. "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", Albarns zweites Soloalbum in gut 30 Jahren, zeigt wie ...