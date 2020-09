Neues Springsteen-Album: Rechtzeitig vor der US-Wahl kommt der Boss zurück

Bruce Springsteen und die Gefährten der E-Street-Band senden einen "Letter To You".

Darüber, ob Rocksänger Bruce Springsteen sich in neuen Songs explizit politisch äußern wid, ist noch nichts durchgedrungen. Aber in Zeiten des Wahlkampfes scheint es wahrscheinlich, dass sich der Boss - zumindest grundsätzlich - auch in neuen Songs zur Lage des Landes äußert. Neue Songs? Genau. Die sind nämlich sicher. Nach langem Gemunkel ist es fix: Ende Oktober erscheint ein neues Album des 70-Jährigen. Es wird "Letter To You" heißen. Und es wird sechs Jahre nach "High Hopes" das erste gemeinsame ...