Neues Vertragskonzept sichert Snow Jazz

Knapp 80 Festivalpässe wurden verkauft. Damit kann das Winterfestival in Gastein 2023 stattfinden.

Die Lage war ernst, aber nicht hoffnungslos. Noch im Oktober vermeldeten die SN, dass das Snow Jazz Festival im Gasteiner Tal zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden könne. Energiekrise und die Unsicherheit wegen etwaiger Coronamaßnahmen hätten ihn zu dieser Spielpause veranlasst, sagte der künstlerische Leiter Sepp Grabmaier damals.

Im Hintergrund arbeitete der Gründer von Jazz im Sägewerk an einem neuen Konzept: Besucherverträge sollen die Jazzfans frühzeitig an ein Festival binden und dem Veranstalter eine gewisse Zahl an ...