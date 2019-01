Neues Woodstock zum 50-Jahr-Jubiläum geplant

50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival, bei dem Stars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin auftraten, plant einer der Original-Organisatoren eine Neuauflage. Vom 16. bis 18. August wolle er in Watkins Glen im Norden des Bundesstaates New York, etwa 200 Kilometer von dem Original-Schauplatz entfernt, ein Woodstock-Festival veranstalten, sagte Michael Lang am Mittwoch der "New York Times".

SN/APA (Archiv/AFP)/EMMANUEL DUNAND In Bethel fand das Woodstock-Festival 1969 statt