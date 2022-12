Wiener Staatsoper: Wien lädt zum Wagner-Fest

"Die Meistersinger von Nürnberg" gelingen an der Wiener Staatsoper dank sängerischen Spitzenleistungen wie von Michael Volle als Hans Sachs.

Er ist einsam. Immer wieder dreht er sich um und schaut distanziert und grübelnd auf die Szene, deren Zentrum er eigentlich ist. Dann wird er wieder Teil dieser seltsamen verschworenen Truppe namens "Meistersinger von Nürnberg" mit ihren starren, althergebrachten Regeln. Michael Volle singt diese Rolle des Hans Sachs, der Richard Wagner in der fünfeinhalb Stunden langen Oper eine geradezu mörderisch schwere Dimension umgehängt hat.

Er ist seit Jahren der "Sachs vom Dienst" und hat ihn auch bei legendären Produktionen verkörpert wie in Stefan Herheims Inszenierung bei den Salzburger Festspielen 2013 oder in Bayreuth, wo Barrie Kosky mit seinen Doppelgängern aus dem Wagner-Universum für Furore sorgte. Auch jetzt in der Wiener Staatsoper, wo am Sonntag die Premiere der "Meistersinger" über die Bühne ging, konnte man nur bewundern, mit welcher Ausdrucksfähigkeit und Kondition Michael Volle den poetischen Schustermeister klug dosierte.

Dass nach fast fünf Jahrzehnten die Bilderbuch-Inszenierung von Otto Schenk ins Depot verräumt wird, ist für einige Stammgäste der Wiener Staatsoper fast ein Sakrileg, und das bekam der Regisseur Keith Warner zu spüren, dem zuletzt ein paar lautstarke Buhs um die Ohren flogen. Dabei hat er nichts falsch gemacht, kein "schräges" Konzept, doch viele neue Gedanken um Kunst und Zeitlosigkeit und vor allem menschliche Gefühle mit hohen Amplituden umgesetzt. Dafür durchlebt Hans Sachs in seinem Geist Jahrhunderte, das mittelalterliche Nürnberg aus der Schedelschen Weltchronik taucht ebenso auf wie prächtige Kostüme (Kaspar Glarner) aus allen Zeiten. Die Bühne, gestaltet von Boris Kudlička, sind hochaufragende Treppentürme mit Projektionsflächen, die von viel Bühnenpersonal in Bewegung gehalten werden.

Die Bayreuther Premiere von Barrie Koskys Inszenierung dirigierte 2017 übrigens ein gewisser Philippe Jordan, der nun Musikdirektor der Wiener Staatsoper ist und das Staatsopernorchester leitete. Vor einiger Zeit gab er bekannt, seinen Vertrag 2025 auslaufen zu lassen und fügte allgemeine Warnungen vor dem Regietheater hinzu. Dass ihm reflexartig der Operndirektor Bogdan Roščic widersprach und seinerseits den weiteren Verzicht auf einen Musikdirektor ab 2025 verkündete, lässt einen Hahnenkampf hinter den Kulissen erahnen, nichts Neues also in Wien. Doch Philippe Jordan hat einen Fanclub, und so wurde der Schweizer gleich beim ersten Auftauchen mit Jubelstürmen demonstrativ herzlich empfangen, und zuletzt flogen sogar Blumensträuße für ihn auf die Bühne. Rührend.

Dabei war nicht alles nur seligmachend, was aus dem Orchestergraben drang. Schon von der Ouvertüre an setzte Jordan auf Überwältigung, was im Verlauf in manchen Phasen die Sänger an die Grenzen brachte. Feuer kann man trotz der wagnerianischen Klangwogen raffinierter einsetzen. Die Besetzung rund um Michael Volle war allerdings gespickt mit Stars und Routiniers neben Debütanten in ihren Rollen, allesamt mit Spitzenleistungen - ein wahrhaft großer Wagner-Abend, der zurecht gefeiert wurde.

Um Wagners Antisemitismus und die immer wieder kritisch hinterfragte Rezeptionsgeschichte des "teutschen" Paradewerks macht Keith Warner einen vorsichtigen Bogen und würzte mit seinem britischen Humor die zwischenmenschlichen Beziehungen. Immer wieder steht Hans Sachs vor Traumsequenzen bis hin zu einem Kobold, im dritten Akt sinkt er gar nach der Erscheinung seiner verstorbenen Frau ans eigene Grab.

Seine heimliche Liebe zu Eva - Hanna-Elisabeth Müller singt wunderbar mit mädchenfrischem Sopran -, seine Auseinandersetzung mit dem verbohrten Beckmesser - Wolfgang Koch ist als Darsteller faszinierend und für Tragikomik verantwortlich -, und seine zunehmende Hinwendung zur Karriere des verliebten Neulings Walther von Stolzing werden eindringlich von Keith Warner gezeichnet.

Stolzing singt der englische Tenor David Butt Philip mit höhensicherer Durchschlagskraft. Georg Zeppenfeld ist als Pogner eine Traumbesetzung, auch Christina Bock als Magdalena und Michael Laurenz als David stechen heraus aus dem großen Ensemble.

Die Volksmassen im Finale - der riesige Staatsopernchor ist großartig im Einsatz - füllen die Bühne, auf der Hans Sachs zuletzt beschwört, "Ehret eure deutschen Meister", was nun so gar nicht nationalistisch kontaminiert klingt, sondern der Kunst gewidmet ist. Ein Triumph, so kann man diese Premiere durchaus nennen.



Oper: "Die Meistersinger von Nürnberg", Wiener Staatsoper.