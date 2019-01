Neujahrskonzert: Debütant Christian Thielemann setzt deutliche Zeichen

Christian Thielemann lässt bei seinem ersten Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern klar eigene Akzente erkennen.

Es kam, wie's nicht anders zu erwarten war. Die große Marketingmaschine wurde kurz nach Weihnachten angeworfen. In höchsten Tönen wurde schon im Voraus gelobt, was am Silvesterabend und Neujahrsmorgen im Großen Wiener Musikvereinssaal vor sich gehen würde: Christian Thielemann, seines Zeichens Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, dirigierte zum ersten Mal das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.